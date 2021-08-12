ФОТО И ВИДЕО | BMW попал в аварию и развалился

В четверг рано утром (4.49) на 11-м километре шоссе Кяэсла — Карала — Лоона (село Вийду, Сааремаа) вылетел с трассы автомобиль BMW . По словам начальника отдела полиции Курессааре Матиса Сикка, на пологом повороте машина отклонилась влево и врезалась в дерево.

В результате столкновения автомобиль развалился на части. В BMW находился только водитель — 28-летний мужчина, который смог самостоятельно вызвать себе помощь, но вызволять его из кузова машины пришлось с помощью спасателей.