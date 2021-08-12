Правительство: цель — сохранить школы открытыми. У работодателя есть право требовать справку о вакцинации, вплоть до увольнения

Цель правительства — сохранить открытой систему образования, чтобы дети могли обучаться в очном режиме, заявила на пресс-конференции премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она сообщила, что на сегодняшний день прививку получили 48% молодых людей в возрасте 16-18 лет (или даже чуть больше). Также вакцинировано 30% детей возрастной категории 12-16 лет.

Министр здоровья и туда Танель Кийк отметил, что тенденция к росту заболеваемости продолжается, хотя скорость роста числа заболевших уменьшилась.

На прошлой неделе были самые высокие темпы вакцинации, на этой неделе мы вышли на уровень 4 000 привитых в день. "Надеемся достигнуть к середине сентября показателя 70% вакцинированных среди взрослого населения", - сказал Кийк.

Министр юстиции Марис Лаури остановилась на вопросе о том, имеет ли право работодатель требовать у работника справку о прохождении вакцинации.

Если анализ рисков на рабочем месте показывает, что требуется защитить здоровье трудового коллектива и клиентов предприятия - то у работодателя есть право запросить (потребовать) у работника справку о вакцинации от COVID-19

Есть анализ рисков рабочего места показывает, что такой необходимости нет, то требование ковид-справки излишне.

Работодателю необходимо принять меры для снижения рисков заражения на рабочем месте, то есть следует рассмотреть и при необходимости внедрить известные противоэпидемические меры: маски, соблюдение дистанции и т.п.

Если эти меры не позволяют снизить риски, то у работодателя есть право потребовать у работника предоставить справку о вакцинации.

Постоянное прохождение тестов на COVID-19 может быть слишком обременительным для работодателя, поэтому это также должно учитываться при общей оценке ситуации.

Данные о здоровье работников должны сохраняться безопасным способом, и как только необходимость их сохранения отпадает, эти данные должны быть уничтожены.