Правительство: цель — сохранить школы открытыми. У работодателя есть право требовать справку о вакцинации, вплоть до увольнения(90)
Цель правительства — сохранить открытой систему образования, чтобы дети могли обучаться в очном режиме, заявила на пресс-конференции премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Она сообщила, что на сегодняшний день прививку получили 48% молодых людей в возрасте 16-18 лет (или даже чуть больше). Также вакцинировано 30% детей возрастной категории 12-16 лет.
Министр здоровья и туда Танель Кийк отметил, что тенденция к росту заболеваемости продолжается, хотя скорость роста числа заболевших уменьшилась.
На прошлой неделе были самые высокие темпы вакцинации, на этой неделе мы вышли на уровень 4 000 привитых в день. "Надеемся достигнуть к середине сентября показателя 70% вакцинированных среди взрослого населения", - сказал Кийк.
Министр юстиции Марис Лаури остановилась на вопросе о том, имеет ли право работодатель требовать у работника справку о прохождении вакцинации.
Если анализ рисков на рабочем месте показывает, что требуется защитить здоровье трудового коллектива и клиентов предприятия - то у работодателя есть право запросить (потребовать) у работника справку о вакцинации от COVID-19
Есть анализ рисков рабочего места показывает, что такой необходимости нет, то требование ковид-справки излишне.
Работодателю необходимо принять меры для снижения рисков заражения на рабочем месте, то есть следует рассмотреть и при необходимости внедрить известные противоэпидемические меры: маски, соблюдение дистанции и т.п.
Если эти меры не позволяют снизить риски, то у работодателя есть право потребовать у работника предоставить справку о вакцинации.
Постоянное прохождение тестов на COVID-19 может быть слишком обременительным для работодателя, поэтому это также должно учитываться при общей оценке ситуации.
Данные о здоровье работников должны сохраняться безопасным способом, и как только необходимость их сохранения отпадает, эти данные должны быть уничтожены.
Министр образования и науки Лийна Керсна рассказала, что показатели вакцинации среди учителей по регионам разные. Например, в Ида-Вирумаа она довольно низкая - прививку сделали только 59%.
Планируется организовать работу так, чтобы медсестры в школе могли вакцинировать персонал школы.
Министерство тщательно следит за ходом вакцинации учеников и педагогического коллектива школ во всех уездах. На те регионы, где эти показатели ниже, обращается особое внимание
"Надеемся, что нам в начале учебного года не придется требовать у учителей справки о вакцинации", - сказал Керсна.
В пятницу всем учебным заведениям будут высланы инструкции о том, как им требуется действовать, чтобы школьная система оставалась открытой, и обучение шло в контактном режиме.
Вопросы к участникам пресс-конференции
Вопрос министру юстиции Лаури: можно ли уволить работника, не прошедшего вакцинацию?
Лаури: Если нет возможности перевести работника на другое рабочее место, где он не будет опасен для коллектива и клиентов, то работодатель можен его сократить. Эта возможность существует и в рамках действующего трудового законодательства. Такая ситуация, например, была в Таллиннской скорой помощи.
Тестирование не дает гарантию безопасности. Есть сферы трудовой деятельности, где безопасность работников имеет критическое значение. В таких секторах требование к работнику пройти вакцинацию оправдано.
Вопрос министру здоровья Кийку: как планируется обеспечить выполнение масочного режима в общественном транспорте?
Кийк: Департамент полиции и погранохраны приступил к тесному сотрудничеству в этом деле с Департаментом здоровья. На эти цели выделены дополнительные средства. Сейчас выполнение коронавирусных ограничений обеспечивают 25 патрулей.