Цифры говорят сами за себя: смотрите, после какой вакцины заболевших COVID-19 в Эстонии было больше всего

Департамент здоровья в ответ на запрос Forte сообщил, что к сегодняшнему дню в Эстонии заболели 1213 человек, ранее полностью привитых от COVID-19.

В Эстонии сейчас насчитывается 585 918 человек, которые прошли полный курс вакцинации, поэтому из них вновь заболели только 0,21%. Из-за симптомов потребовалась госпитализация 39 инфицированным, что составляет 0,007%.

Но если внимательно присмотреться к эффективности различных препаратов, то ножницы будут довольно большими.

В Эстонии делаются или делались официально прививки четырьмя препаратами: Pfizer (Comirnaty), AstaZeneca (Vaxzevria), Moderna (Spikevax) и Janssen.

Вакцину производства Pfizeri получили 796 289 человек (67,7%), Moderna — 104 852 (8,9%), AstraZeneca — 232 809 (19,9%) и Janssen — 40 792 (3,5%)

Если посмотреть на число вакцинированных, но потом заболевших, то данные будут следующими:

Comirnaty/Pfizer (mRNA) — 770

AstraZeneca (векторная) — 307

Moderna (mRNA) — 29

Janssen (векторная) — 124

Среди людей, получивших по меньшей мере одну дозу вакцины (в случае с Janssen первый укол является и последним — вакцина однокомпонентная), процент заболевших после вакцинации будет следующим:

Comirnaty/Pfizer — 0,09 %

AstraZeneca — 0,13 %

Moderna — 0,03 %

Janssen — 0,3

Таким образом, реальные данные показывают, что mRNA-вакцины до сего дня были в Эстонии несколько более эффективны против коронавируса, чем векторные.

Министерство социальных дел на днях сообщило, что на этой неделе новых поставок вакцины Janssen не будет: "Вот такая ситуация на данный момент по независящим от нас причинам. И в ближайшее время, видимо, она не изменится. Поэтому рекомендуем сделать прививку первой дозой препарата Moderna или Pfizer".

Прививки вакциной AstraZeneca в Эстонии в основном прекращены.

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