Уже сегодня! В Таллинне стартуют 39-е Дни Старого города

”Дни Старого города — это не только праздник и впечатления, они являются важной частью идентичности Старого города и всего Таллинна, где в настоящем переплетены частички истории и будущего, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — На протяжении четырех дней жители и гости столицы смогут наслаждаться богатой программой праздника на главной сцене, которая будет расположена на Ратушной площади, а также на лужайке улицы Харью, в парке Шнелли, на Башенной площади и в других уголках Старого города. Прошлым летом в связи с распространением коронавирусной инфекции Дни Старого города пришлось отменить, и радует, что в этом году благодаря вакцине, сознательному отношению горожан, а также сотрудничеству, мы сможем провести мероприятие в полном объеме”.

После церемонии открытия Дней Старого города на Ратушной площади состоится бесплатный концерт ансамбля Trad.Attack!

”Цель организаторов Дней Старого города — год за годом предлагать аудитории что-то новое и интересное. Ансамбль Trad.Attack! идеально подходит для открытия фестиваля, поскольку эта группа в своем творчестве опирается на культурное наследие, исторические тексты и, в числе прочего, легенды. А тематика этого года — именно истории и легенды”, — отметила руководитель Дней Старого города Анне Вельт.

По словам Вельт, жемчужиной второго дня праздника, 13 августа, станет концерт Talsingi keikka, который начнется в 20:00. Выступят: Пелле Мильйоона (Финляндия), Vennaskond, J.M.K.E и Виллу Тамме. 14 августа на Ратушной площади выступит квартет виолончелистов C-Jam, а 15 августа — Вайко Эплик и Eliit.

В рамках празднования Дней Старого города на Башенной площади откроется площадка народной культуры, а в парке Шнелли — детский городок. Кроме того, будет возможность посетить выставки и экскурсии. Программу Дней Старого города можно найти на страничке в социальной сети Facebook и на сайте https://vanalinnapaevad.ee/ru.