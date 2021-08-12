Уже сегодня! В Таллинне стартуют 39-е Дни Старого города(3)
”Дни Старого города — это не только праздник и впечатления, они являются важной частью идентичности Старого города и всего Таллинна, где в настоящем переплетены частички истории и будущего, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — На протяжении четырех дней жители и гости столицы смогут наслаждаться богатой программой праздника на главной сцене, которая будет расположена на Ратушной площади, а также на лужайке улицы Харью, в парке Шнелли, на Башенной площади и в других уголках Старого города. Прошлым летом в связи с распространением коронавирусной инфекции Дни Старого города пришлось отменить, и радует, что в этом году благодаря вакцине, сознательному отношению горожан, а также сотрудничеству, мы сможем провести мероприятие в полном объеме”.
После церемонии открытия Дней Старого города на Ратушной площади состоится бесплатный концерт ансамбля Trad.Attack!
”Цель организаторов Дней Старого города — год за годом предлагать аудитории что-то новое и интересное. Ансамбль Trad.Attack! идеально подходит для открытия фестиваля, поскольку эта группа в своем творчестве опирается на культурное наследие, исторические тексты и, в числе прочего, легенды. А тематика этого года — именно истории и легенды”, — отметила руководитель Дней Старого города Анне Вельт.
По словам Вельт, жемчужиной второго дня праздника, 13 августа, станет концерт Talsingi keikka, который начнется в 20:00. Выступят: Пелле Мильйоона (Финляндия), Vennaskond, J.M.K.E и Виллу Тамме. 14 августа на Ратушной площади выступит квартет виолончелистов C-Jam, а 15 августа — Вайко Эплик и Eliit.
В рамках празднования Дней Старого города на Башенной площади откроется площадка народной культуры, а в парке Шнелли — детский городок. Кроме того, будет возможность посетить выставки и экскурсии. Программу Дней Старого города можно найти на страничке в социальной сети Facebook и на сайте https://vanalinnapaevad.ee/ru.
Организаторы Дней Старого города придерживаются установленных правительством ЭР ограничений и рекомендаций Департамента здоровья. На мероприятия с количеством участников более 100 человек, которые состоятся под открытым небом в ограниченной зоне, можно будет попасть на основании справки о перенесенной инфекции COVID-19, прохождении вакцинации, либо негативном тесте на коронавирус. Сертификат можно предъявить на бумаге или в смартфоне. Соответствующий стандарту Европейского союза цифровой COVID-сертификат можно сгенерировать на портале пациента digilugu.ee, авторизовавшись с помощью ID-карты. На улице Харью возле монумента Э. Вильде будет работать палатка, в которой можно сдать анализ на коронавирус. Стоимость экспресс-теста, результат которого будет действовать 48 часов — 8 евро.