Где преклонить голову?

Но Урмас не хотел работать на складе, его больше интересовало общение с людьми и возможность при высоких результатах увеличивать свою зарплату, а также другие вещи, которые связаны, например, с работой по продажам.

Доучившись полгода, Урмас хотел пойти работать, но столкнулся с проблемой, что в Таллинне ему негде жить: квартплата слишком высока, а за пределы столицы деревенский парень выезжать не хотел. «Тогда я решил поискать работу, которая давала бы мне и жилье. В деревне таких много», – знал он. Например, логистические центры предлагают возможность проживания в общежитии, чистая зарплата там составляет около тысячи евро, а за место в общежитии нужно платить 75 евро в месяц.

Урмас живет в Рапласком уезде, но работать хотел в Таллинне. «После основной школы я пошел в центр профобучения в моем уезде, но ни специальность, ни коллектив меня там не устроили», – вспоминает парень, добавляя, что ему хватило меньше полугода – когда, кроме прочих проблем, стали слишком крупными ссоры с соседями по общежитию. «Для меня неприемлемы ночные танцы и догонялки до полуночи, если утром нужно вставать и учиться», – отмечает он.

В случае с несовершеннолетними и общежитие, и договор аренды требуют подписи и ответственности родителя или опекуна.

Аренда квартиры может показаться более приватным вариантом, хотя зачастую он более дорогой. Однако и он имеет ряд факторов, которые необходимо учитывать.

Практически все профессиональные и высшие учебные заведения предлагают места в общежитиях. Нужно учитывать плату за общежитие, которая обычно составляет меньше ста евро, а также писанные и неписаные правила совместного житья.

Покидая родительский дом, молодой человек должен быстро принять несколько важных решений. Если учеба или работа требует переезда из дома, можно выбирать между общежитием, арендой квартиры или покупкой жилья. Однако выбор, скорее всего, придется делать между первыми двумя вариантами, поскольку молодые люди обычно еще не имеют возможности приобрести жилье самостоятельно.

У одного из крупнейших охранных предприятий Эстонии, например, есть общежитие, место в котором не связано с работой в компании. Цена койки в двухместном номере 220 евро, со сменой белья два раза в месяц 238 евро. Его Урмас тоже отверг: всего лишь спальное место, стул и шкаф. Общежития университетов и профтехучилищ дешевле, но жить там могут только студенты этих учебных заведений.

Выход из положения нашла мама, у которой в Таллинне живет подруга-пенсионерка, и та сдала одну комнату своей трехкомнатной квартиры Урмасу – дороже, чем в общежитии, но зато она с удовольствием варит парню кофе или жарит блинчики.

Памятка арендатора При заключении договора аренды через маклера или агентство недвижимости следует иметь трехкратную месячную стоимость аренды (арендная плата, залог и комиссия). Первоначальный взнос может быть дешевле, если квартира снимается напрямую у собственника.

При аренде квартиры необходимо проверить, есть ли там мебель (кровать, шкаф, стол), бытовая техника (стиральная машина, чайник и др.), а также кухонная утварь (кастрюли, сковородки, посуда). Кроме того, необходимо согласовать, включает ли стоимость аренды коммунальные и дополнительные платежи, интернет-соединение и страховку.

При заключении договора аренды важно внимательно прочитать текст договора, чтобы в будущем избежать недоразумений. Безусловно, важно указать в договоре инвентарь в квартире, состояние (фотографии), размер и периодичность внесения арендной платы, а также права и обязанности обеих сторон.

Очарование маленького городка

Биргит и Кристина решили сразу после школы не идти учиться дальше, а немного познакомиться с независимым житьем и поработать. Сначала девушки хотели покинуть Эстонию, но корона-пандемия ограничила их мечты, и им пришлось осматриваться на месте.

«Мы хотели получить работу в торговле и решили снимать квартиру вместе, чтобы сэкономить», – говорит Биргит, а потом признает, что простой, казалось бы, план усложнился из-за цен на аренду. «Мы думали, что хорошо бы двухкомнатную квартиру, но можно и однушку», – добавляет Кристина. К их неприятному удивлению оказалось, что аренда хороших однокомнатных квартир обычно составляет 300–400 евро, двухкомнатные еще дороже. А планируемая работа в торговле приносит меньше тысячи евро в месяц. И придется платить за коммунальные услуги, а еще нужна одежда и еда, и для досуга прогулок и библиотеки маловато.

Девушки вместе просматривали объявления, пока у них не возникла идея – подальше от столицы! Выбор пал на экзотический для них регион, Кохтла-Ярве. При изучении города появлялось все больше и больше плюсов: достойные возможности для занятий спортом, крупные магазины и рабочие вакансии, культурный центр... И вишенкой на торте – цены на аренду жилья! А прямо под боком город-спутник Йыхви с дополнительными возможностями для досуга. Со всеми этими радостями за большую красивую двухкомнатную квартиру надо платить 150 евро в месяц на двоих, плюс коммунальные платежи, которые даже зимой не превышают ста евро.

Прошел год. Кристина и Биргит все еще живут в Кохтла-Ярве, но, помимо работы, решили начать учебу: оказалось, что короткий рейс на автобусе позволяет учиться по любимой специальности в Колледже Тартуского университета в Нарве.

Проект подготовлен совместно Dellfi, Teeviit.ee, Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи