Деятельный Оливер Рейманн: в ближайшие месяцы нет ни дня, на который я ничего не запланировал

- Я придумал систему сам и испытал на себе, но примером считаю своих родителей. Они научили меня быть точным и не опаздывать.

Глядя в эту таблицу, я вижу, что уже сделал и что предстоит впереди. Плюс мне очень нравится вести архив и статистику. Интересно знать, сколько передач я сделал или в каком зале сколько представлений дал. С этого и началась моя календарная система. Хотя я считаю себя творческим человеком, мне кажется, что чем бы ты ни занимался, во всем должна быть доля системности.

- Мне очень нравятся таблицы и системы, в которых я выделяю свои действия и планы разными цветами. Очень многие не понимают мою календарную систему. Я установил Google-Таблицы и могу составлять там свои ежемесячные сводки и планы. Сейчас они составлены до конца ноября. В ближайшие месяцы у меня нет ни одного дня, где ничего не записано, но мне это в самый раз.

- Как можно так много всего успевать? Тем более ты закончил школу только этой весной и столько проектов воплотилось одновременно со школой.

Есть много мыслей, которые хотелось бы воплотить. Но в данный момент ничего нельзя считать стопроцентным, текущее время поставило многие идеи ”на паузу”.

Кроме того, я также администратор прямых трансляций на Эстонском телевидении, а в прошлом сезоне сделал первые видеосюжеты для передачи Ringvaade как репортер. Этим летом помимо должности администратора я работаю в Ringvaade репортером.

В прошлом году мы также сделали семейное музыкальное представление в Театре Piip ja Tuut, где я не только продюсер, но и постановщик, но его премьера постоянно откладывалась из-за нестабильного времени. Мы надеемся, что сможем выйти с ним на сцену в ноябре.

- Сейчас не так много дел по сравнению с недавним более загруженным периодом. В августе у меня в Театре Piip ja Tuut будет новый спектакль, которым молодые и талантливые люди решили занять свои летние каникулы, а я буду его продюсировать. Это уже третий спектакль этого театра с моим участием, а с Городским театром, например, я работаю уже шесть лет, с 2014 года, и сыграл там в трех постановках.

- Как начать планировщик времени?

- Занесите свои дела в календарь, просто нужно с чего-то стартовать. Здесь нет чего-то верного или неверного. Кому-то, может, больше подойдет в начале каждого месяца брать лист бумаги и записывать от руки, что нужно сделать. Мне такое не годится: меня не устраивает мой почерк, а потом я все время там что-то черкаю, провожу линии, и все, системы больше нет. Просто нужно с чего-то начать, даже если ошибаться. Так можно понять, что тебе подходит, а что нет.

- Ты иногда устаешь? Что тогда делаешь?

- День безделья для меня в таком случае не выход. Все равно нравится что-то делать, хоть ящики разбирать.

Все устают, но в такие моменты мне очень хорошо помогают друзья. Все мои близкие друзья — тоже люди, ведущие динамичный образ жизни, но хорошо знать, что, несмотря на эту активность, мы можем друг другу позвонить или попросить совета. Иногда помогает просто рассказать совершенно пустую историю, просто поболтать друг с другом. Это в известной мере расслабляет.

- Бывают ли дни, когда ты думаешь, что совсем не хочешь ничего делать?

- Да, бывают. Эмоции все-таки переменчивы. Просыпаешься, а погода пасмурная, и вспоминаешь, что на сегодня только нудные дела, ничего интересного. Например, нужно отправить в печать программу, просмотреть тексты. Тогда я обычно прямо утром по-быстрому звоню другу по FaceTime, и он, например, говорит, что сейчас катается на велосипеде и ему классно. Тогда я и сам смотрю на новый день повеселее.

Еще мне нравится одна из мыслей Сартра, которую я вынес из урока литературы: только ответственность делает свободным. А потом я думаю: хорошо, займусь этим, когда-нибудь все равно придется это сделать. Лучше прямо сейчас, и тогда я буду свободен.

- У тебя существует такая штука, как свободное время?