Зачем домашним животным аккаунты в "Тиндере"?

Во время пандемии и локдаунов многие жители Германии приобрели себе новых домашних животных, а когда позже понимают, что не справляются с ними, отдают этих собак, кошек и других питомцев в приюты или вообще бросают где-то в надежде, что их кто-то подберет. В этом году ситуация особенно обострилась.

Многие немецкие приюты для домашних животных сообщают о том, что они переполнены. Сотрудники одного из таких обществ - в Мюнхене, например, ежегодно опекают до восьми тысяч животных. Их здесь стало гораздо больше после локдаунов, для вновь поступающих катастрофически не хватает места.

Идеальное совпадение?



Именно поэтому сотрудники мюнхенского приюта попытались творчески подойти к поиску новых хозяев для четвероногих питомцев. Они решили прибегнуть к помощи мобильного приложения службы знакомств "Тиндер" (Tinder). Это касается в первую очередь животных, которые уже долгое время находятся в приюте.

По сообщению агентства dpa, было решено открыть аккаунты сначала для 15 животных - по всем правилам мобильного приложения для знакомств: с фотографиями и данными. Пользователи приложения смогут установить контакт через чаты - сначала не с сотрудниками приюта, а с ботами, которые будут задавать потенциальным новым владельцам уточняющие вопросы, например, есть ли у желающих завести собаку или кошку сад или земельный участок, каковы жилищные условия, сколько времени они проводят на работе, как много времени смогут уделять своим питомцам и так далее.

Кампания "Идеальное совпадение" ("The Purrfect Match") по поиску новых владельцев проходит при поддержке маркетингового агентства Territory, она официально стартовала 8 августа в Международный день кошек. Первые "свидания" будут проходить в самом приюте в присутствии опытных сотрудников, которые помогут выяснить, насколько хорошо животные и их возможные будущие хозяева на самом деле подходят друг другу. Лишь после этого будут приняты решения и заключены соответствующие договоры о передаче.

"Тиндог" уже есть в Берлине