Новости Эстонии
12.08.2021, 13:11

Кая Каллас: государство не будет платить людям за вакцинацию или раздавать льготные купоны

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Эва-Лотта Киви, Maaleht
Alari Tammsalu
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас дала большое интервью газете Maaleht, в котором значительное место было уделено вопросам вакцинации.

- Среди стран Европейского союза мы по вакцинации в числе отстающих, по меньшей мере одной дозой вакцинированы только 59%. В чем дело?

- Разумеется, хотелось бы быть впереди, но если вы посмотрите, какие страны в последних рядах - то это страны Восточной Европы. Впереди - те, у которых есть опыт вакцинации взрослого населения. Такого опыта у нас нет. Прививка против гриппа в Дании или Бельгии - ежегодный процесс. Люди к этому привыкли.

- На выходных вакцинационный автобус Вильяндиской больницы обслужил за день более 400 человек. Очередь была на целый час. Стало быть интерес у людей есть. Достаточно у нас сейчас вакцинационных автобусов и мест, где люди могли бы в удобно для себя сделать прививку?

- Поэтому мы и создаем новые возможности. Получаем новые автобусы, в каждом уезде создаем возможность сходить в больницу без предварительной регистрации. Есть у нас вакцинационная скорая помощь.

- Она только в Таллинне.

- Но в Таллинне и много людей. Кроме этого вакцинационные автобусы ездят по ярмаркам и местным праздникам.

- Вы довольные темпами вакцинации?

- Всегда могло бы быть лучше, но если мы посмотрим на установленные промежуточные цели, то на прошлой неделе эта цель была достигнута (на прошлой неделе было привито 26 186 человек - ред.).

- Высокопоставленные эстонские управленцы на прошлой неделе высказали множество предложений, как можно ускорить вакцинацию. В качестве мотивационных мер предлагались продуктовые наборы, ваучеры...

- Четыре предложения уже в работе.

- Какие?

- Например, предложение, касающееся права работодателя интересоваться у работника его вакцинацией.

- А реально ли, чтобы в Нарве или Выру можно было получить за сделанную прививку ваучер на скидку или билет в кино?

- В сотрудничестве с частными предпринимателями можно, конечно, организовать такие кампании. Я не вижу для реализации этого каких-то преград. Но государство не будет людям платить за вакцинацию или раздавать ваучеры.

Если бизнесмен хочет выдать человеку за вакцинацию купон на морской круиз или продуктовый набор, то он может это сделать.

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