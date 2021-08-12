За сутки в Эстонии выявлено 378 случаев заражения коронавирусом

Из новых зараженных 306 человек, или 81%, не были вакцинированы. 72 зараженных, или 19%, были с завершенным курсом вакцинации.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 132 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 91 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 58, в Пярнумаа — 33, в Вырумаа — 31, на Сааремаа — 19, в Ярвамаа — 16, в Пылвамаа — 15, в Вильяндимаа и Ляэне-Вирумаа — по 14 новых положительных результатов теста. В Йыгевамаа прибавилось 12, в Ида-Вирумаа — 11, в Рапламаа — девять, в Валгамаа — семь и в Ляэнемаа — один новый зараженный. На Хийумаа не прибавилось ни одного зараженного. В шести случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 234,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 5,1%.

За сутки открыли девять новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 64 пациента. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 62 года, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 38 человек (59,4%). Из находящихся на стационарном лечении пациентов 58 человек, или 90,6%, не вакцинированы (из них из-за COVID-19 с симптомами нуждаются в стационарном лечении 55 человек).

По состоянию на сегодняшнее утро прививки сделаны в общей сложности 679 283 людям, из которых 90 710 с незаконченной вакцинацией, курс вакцинации 588 573 человек завершен. За сутки ввели 5 737 доз, всего введено 1 190 147 доз вакцины. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 60,5%.

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