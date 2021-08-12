На Камчатке разбился вертолет с туристами. Выжили 8 из 16 человек

Вертолет упал в Курильское озеро и затонул на глубине около 100 метров, сообщили спасатели.

Выжили восемь человек, пятерых направили в краевую больницу Петропавловска-Камчатского, остальные остались в близлежащем поселке.

На месте работают спасатели и водолазы. В МЧС России сообщили, что у водолазов с собой снаряжение для работы только на глубине до 20 метров.

Упавший Ми-8 принадлежит компании "Витязь-Аэро". Ее основателем и совладельцем является арестованный по обвинению в убийстве камчатский депутат Игорь Редькин.

Вертолет находился в исправном состоянии и прошел капитальный ремонт в 2020 году, сообщил ТАСС коммерческий директор компании Дмитрий Черных.

Интерфакс сообщает со ссылкой на источники, что разбившему вертолету было почти 40 лет.

Сертификат летной годности вертолета истекает менее чем через год — 16 июня 2022 года.