МуПо и Департамент здоровья провели масочный рейд в общественном транспорте: за три часа обнаружили 303 нарушителя

По словам инспекторов МуПо, ситуация с ношением масок в общественном транспорте немного улучшилась, но по-прежнему в каждом автобусе или трамвае находятся слишком много людей без масок. Об этом говорят и цифры — за три часа утреннего рейда было проверено 102 транспортных средства и роздано 303 маски тем пассажирам, которые их не имели.

Обращает на себя внимание, что более всего равнодушно относится к масочному режиму молодежь. Есть те, кто ошибочно считает, что вакцинация освобождает от обязанности надевать в общественном транспорте защитное средство. Подавляющее большинство без споров надевали предложенную им маску. Не обошлось без отказников, их по различным причинам было шесть — кто по здоровью, кто по убеждениям.

По словам сотрудников Департамента здоровья, в ходе рейда не было главной целью штрафовать людей, ведь требуется время, чтобы привыкнуть к новым требованиям.

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