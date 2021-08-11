Новости Эстонии
11.08.2021, 20:46

Трудовая инспекция: работодатель может уволить непривитого от COVID-19 сотрудника

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Covid-19 vaktsiin
Covid-19 vaktsiin
Foto: Margus Pahv
В четверг кабинет министров планирует утвердить поправки к постановлению о биологических факторах опасности, которые позволят работодателям требовать от своих сотрудников справку о вакцинации или перенесенном заболевании, а также увольнять не вакцинированных сотрудников, если невозможно иначе обеспечить безопасность на рабочем месте. При этом четких критериев, на которые можно было бы опираться при оценке рисков, во многих случаях нет, пишет rus.err.

"Таких критериев, конечно же, нет, но при этом, конечно, учитываем, что если есть критерии в связи с клиентами, когда работодатель или предприятие уже требует от клиента какие-то данные, тогда, конечно же, он должен требовать это и от своего работника", — пояснила заместитель гендиректора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу.

Руководители смогут требовать от своих работников паспорт вакцинации или справку о перенесенном ковиде. Впрочем, есть у них и другие возможности: ввести масочный режим, регулярное тестирование, разрешить работать из дома или придумать что-то еще. Но прививка, подчеркивают в Трудовой инспекции — все-таки самый надежный метод защиты, и если других способов уберечься от вируса нет, работодатель вправе уволить невакцинированного сотрудника.

Если же человек уже привился одной дозой вакцины и ждет вторую, ему обязаны обеспечить безопасное рабочее место до завершения курса вакцинации

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