Трудовая инспекция: работодатель может уволить непривитого от COVID-19 сотрудника

"Таких критериев, конечно же, нет, но при этом, конечно, учитываем, что если есть критерии в связи с клиентами, когда работодатель или предприятие уже требует от клиента какие-то данные, тогда, конечно же, он должен требовать это и от своего работника", — пояснила заместитель гендиректора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу.

Руководители смогут требовать от своих работников паспорт вакцинации или справку о перенесенном ковиде. Впрочем, есть у них и другие возможности: ввести масочный режим, регулярное тестирование, разрешить работать из дома или придумать что-то еще. Но прививка, подчеркивают в Трудовой инспекции — все-таки самый надежный метод защиты, и если других способов уберечься от вируса нет, работодатель вправе уволить невакцинированного сотрудника.

Если же человек уже привился одной дозой вакцины и ждет вторую, ему обязаны обеспечить безопасное рабочее место до завершения курса вакцинации