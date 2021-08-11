В Литве введут новые ограничения для непривитых: им запретят посещение крупных магазинов и ряд услуг

Ограничения не затронут людей, которые привились по схеме полной прививки и приобрели иммунитет, переболели коронавирусом, когда это подтверждено PCR-тестами, тестами на антигены или анализом на серологические антитела, у которых есть отрицательный PCR-тест, сделанный в течение последних 48 часов, и детей до 16 лет.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис на заседании правительство в среду сказал, что ограничения вводятся для того, чтобы растущая заболеваемость Covid-19 не мешала предоставлять другие медицинские услуги, а также чтобы защитить жителей, которым нельзя делать прививку.

"Заболеваемость растет, койки заполняются (…) Сегодняшнее утро мы уже встречаем с 334 занятыми ковидными койками", — сказал министр.

Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что "во время этой волны нас меньше заботит подсчет числа случаев, а больше заботит подсчет того, какие последствия будут для системы здравоохранения".

Согласно принятому в среду правительственному постановлению, с 13 сентября без "паспорта возможностей или отрицательного PCR-теста будет ограничена доступность большинства контактных услуг. Такие люди смогут делать покупки только в магазинах, основным видом деятельности которых является продажа продуктов питания, товаров ветеринарии, аптечных товаров, оптики, у которых есть отдельный вход с улицы, причем их торговая площадь должна быть меньше 1500 кв. метров.

Люди без иммунитета также не смогут посещать салоны красоты, заведения общественного питания, места развлечений, мероприятия, за исключением мероприятий на открытом воздухе с участием не более 500 человек.

Правительство Литвы отказалось от планов запретить не имеющим иммунитета или отрицательного теста пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами. Эти предложения были вычеркнуты из обновленного проекта постановления.