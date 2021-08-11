Новым канцлером Минсоцдел станет Маарьо Мяндмаа

Оба министра считают Мяндмаа сильным и компетентным руководителем, одним из плюсов которого является опыт руководящей работы.

Мяндмаа закончил в 1996 году с отличием коррекционный колледж Академии внутренней защиты по специальности криминология, учился на управленца в магистратуре Тартуского университета и Таллиннского технического университета.

В 1996 году Мяндмаа руководил отделом Министерства юстиции, в 2000-2002 — отделом внутреннего аудита Минюста. С 2007 работал директором фирмы по оказанию социальных услуг AS Hoolekandeteenused.

Мяндмаа является председателем совета Praxis, членом правления двух некоммерческих объединений — MTÜ Sõbralik Eesti и MTÜ Naabrivalve.

Мяндмаа — кавалер ордена Белой звезды III класса.