ФОТО | В результате потопа в Тарту пострадало собрание Эстонского литературного музея

"В связи с ремонтными работами в ремонтируемый зал и находящиеся под ним помещения попало много воды", — сказал директор музея Тынис Лукас.

По его словам, подмочило Эстонский культурологический архив и материалы, связанные с фольклором. Однако львиная доля собрания музея находится в безопасных местах и не пострадала.

О сумме ущерба говорить пока рано, но он, как сообщил Лукас, будет немалым.