11.08.2021, 18:33
ФОТО | В результате потопа в Тарту пострадало собрание Эстонского литературного музея(5)
В Тарту сегодня выпало большое количество осадков, в результате чего во многих местах имели место подтопления.
"В связи с ремонтными работами в ремонтируемый зал и находящиеся под ним помещения попало много воды", — сказал директор музея Тынис Лукас.
По его словам, подмочило Эстонский культурологический архив и материалы, связанные с фольклором. Однако львиная доля собрания музея находится в безопасных местах и не пострадала.
О сумме ущерба говорить пока рано, но он, как сообщил Лукас, будет немалым.