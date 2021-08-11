Алексею Навальному предъявили новое уголовное обвинение

В вину Навальному ставится создание Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана выполняющей функции иностранного агента и экстремистской, запрещена на территории России), а также руководство им, пишет РБК.

”Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний”, — говорится в сообщении СК.

Как заявили в ведомстве, Навальный, директор ФБК (признан иноагентом) Иван Жданов и бывший руководитель движения ”Штабы Навального” Леонид Волков (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России) организовали распространение на личных страницах и страницах фонда в соцсетях публикаций от имени ФБК, которые содержали призывы к участию в несанкционированных митингах в январе.

”При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность”, — говорится в сообщении.