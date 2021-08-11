Хярма: контроль ковид-сертификатов на границе нужно усилить. Больше внимания — приезжающим из Финляндии

В статье приводились цифры — больше всего в Эстонию завозят COVID-19 именно из стран ЕС — за неделю 73 случая из 115. Причем 23 случая приходится на приехавших из Финляндии, хотя она не входит в число "красных стран".

Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма привела такие данные — из пассажиров стран ЕС и Шенгена проверяют только 5%.

Хярма пояснила, что в случае, когда люди приезжают из стран с низкой инфекционной опасностью, нет смысла направлять ресурсы для их проверки. Мы должны сосредоточиться на приезжих из более опасных стран и тех странах, откуда идет большой пассажиропоток. Таким образом, у департамента есть желание усилить контроль прибывающих из Финляндии.

Хярма сообщила, что Департамент здоровья, исходя из сложившейся ситуации и объявленной сегодня в сфере здравоохранения чрезвычайной ситуации, может направить просьбы о помощи в различные ведомства. Такая просьба — о помощи в осуществлении надзора — уже представлена в Департамент полиции и погранохраны

Хярма сообщила, что соответствующий проект решения подготовлен и передан в правительство. Предполагается, что его министры обсудят на завтрашнем заседании.