Не только пенсионеры! Молодая таллиннка перевела "йеменскому солдату" большую сумму денег

"10 августа поступила информация, что 26-летняя женщина познакомилась в начале июля через Facebook с мужчиной, который утверждал, что он датчанин и участвует в военной миссии в Йемене", — передает пресс-служба полиции.

В конце июля "йеменский солдат" сообщил, что получил премию в размере 400 000 евро и хочет послать эту сумму на сохранение именно молодой жительнице Таллинна, потому что других близких людей у него нет. Предположительный участник миссии дал женщине и код, с помощью которого она могла следить за прохождением отправления.

Когда женщина ввела код, то выяснилось, что посылка была отправлена не из Йемена, а из Афганистана. Женщина почему-то решила отреагировать на пришедшее через какое-то время сообщение, что посылка теперь находится в Турции и нужно заплатить 2200 евро таможенной пошлины. Что жительница Таллинна и сделала, переведя по банку эту сумму 29 июля.

Затем женщине пришло совсем уж странное требование. Она получила электронное письмо, в котором сообщалось, что речь идет об отмывании денег и теперь придется заплатить уже 10 000 евро. Эту сумму таллиннка платить не стала и обратилась в полицию.

Напомним, что в мае мы сообщали об аналогичном случае, когда пожилая женщина из Тартумаа перевела "эстонскому солдату" из миссии в Йемене более 60 тысяч евро.