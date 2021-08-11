"Нет никакой магии, кроме нашего оптимизма": кинокритик посмотрел комедию про гигантскую муху

Почему-то самыми жизнеутверждающими часто получаются самые нелепые фильмы. На первый взгляд, герои комедии Квентена Дюпье ”Муха” (в русских русских источниках "Жвалы", что, пожалуй, точнее). Ману и Жан-Габ (да и все без исключения второстепенные персонажи, что уж там) напоминают героев американской комедии ”Тупой и ещё тупее”. На второй взгляд тоже. Принципиальная разница между этими двумя фильмами заключается в наличии третьего персонажа, вокруг которого вертится сюжет, к которому пристраиваются мечты и планы друзей, который опрокидывает как наши представления о некоторых вещах, так и жанр фильма слегка с ног на голову.

Третий персонаж фильма — гигантская муха, размером со среднюю собаку (примерно с бульдога или боксёра), неожиданно встречающаяся на жизненном пути двух недотёп, типичных для французского кино (ср. всяческие ”Невезучие”, ”Папаши” и прочая, прочая, прочая).

У Жан-Габа довольно быстро появляется Великая Французская мечта — выдрессировать эту муху, чтобы она приносила друзьям всякое. Потому что муха — она же как дрон. А дроны же именно для этого и придуманы, чтобы приносить своим владельцам всякое. Запускаешь ты дрон в банк, он приносит запускающему деньги. Запускаешь его, например, над продуктовым магазином, он приносит тебе продукты. Запускаешь над кокаиновыми плантациями, он приносит тебе кокаин. Всё логично.

Размеры Доминики (такое имя герои дают своей питомице) никого совсем не смущают. Происхождение не вызывает интереса. И это правильно — потому что в произведении абсурдистского толка природа абсурда принимается участвующими без комментариев и уступок. Мы же не спрашиваем друг друга, почему наша планета и общество устроены именно таким образом, ничуть, если подумать, не отличающимся от строения гигантской мухи.