Катри Райк стала мэром, но улицы Нарвы до сих пор носят имена коммунистов-убийц

Kuuldes, et osad Narva poliitikud lükkavad vastutuse selles asjas temale, on Raik siiralt üllatunud. „No tere tali! Rääkige sellest parem kultuurikomisjoni esimehe Vladimir Butuzovi ja volikogu esinaise Tatjana Stolfatiga. Eelkõige just Stolfatiga, kes on mulle öelnud, et seda küsimust pole mõtet volikokku tuua, sest seal see läbi ei lähe.”

Forte küsimusele Daumanise ja Tiimanni tänavate ümbernimetamise kohta annab keskerakondlasest linnavolikogu esinaine Tatjana Stolfat põikleva vastuse: „Antud küsimusse suhtuksin positiivselt, kui küsimust ei lahendataks ainult riigi- või munitsipaaltasandil, aga küsitaks ka kodanike arvamust. Olulist rolli mängib ka rahastamine, mis aitab vähendada negatiivset reaktsiooni selles küsimuses ja kaasab kodanikke linna aktiivsesse ellu. Kui need küsimused on lahendatud, siis aitab see tõrjuda antud protsessis kahtluseid ja spekulatsioone ning seda võetakse kui midagi olulist ja kodanike tahte ellu rakendamist.”

Keskerakondlasest volikogu kultuurikomisjoni esimees Vladimir Butuzov on oma erakonnakaaslasest selgesõnalisem ja ütleb, et toetab antud tänavate ümbernimetamist. „Mina suhtun sellesse positiivselt. Ma isegi ei tea, milles on praegu asi.”