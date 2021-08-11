На площади Вабадузе пройдет акция против жестокого обращения с животными(9)
По словам организаторов, сосиски с битым стеклом, птицы с оторванными лапками, задыхающаяся рыба, утопление щенят и котят, голодающие и неухоженные домашние питомцы и, конечно, избиение животных должны остаться в прошлом. На митинге выступят представители зоозащитных организаций и партий, которые предложат решения, как положить конец жестокому обращению с животными и сделать Эстонию по-настоящему дружелюбной по отношению к животным страной.
Член правления Loomus Анналийза Пост отметила, что речь идет о знаковом событии, поскольку оно состоится в 15-ю годовщину появления в Эстонии движения за права животных. 18 августа 2006 года было создано движение Loomade Nimel (Во имя животных), которое впоследствии объединилось с организацией Loomus.
”За эти годы мы сумели добиться многого для животных и убедились, что крупные победы всегда являются результатом совместных усилий. Идея провести акцию против жестокого обращения с животными тоже родилась в ходе сотрудничества трех организаций. Я верю, что все мы любим животных, и каждый из нас мог бы вносить свой вклад в их защиту. Например, не проходить мимо животных, которым нужна помощь, и всегда вмешиваться, если вы стали свидетелем жестокого обращения”, — сказала Анналийза Пост.
В Эстонское общество по защите животных каждый год поступает множество сообщений об ужасных издевательствах над животными. ”В этом году мы занимались несколькими случаями особо жестокого обращения с животными. Забитый до смерти кот, застреленная собака, животные, содержавшиеся в ужасных условиях на ”щенячьей фабрике”… И таких примеров масса. Живодерство по-прежнему очень распространено в нашей стране. Пора положить этому конец”, — сказала глава пресс-службы Эстонского общества по защите животных Агнес Бланк.
Социал-демократы, также участвующие в организации акции, уже много лет активно выступают против жестокого обращения с животными и в числе прочего добились запрета пушных ферм. Действующее при партии Русскоязычное объединение одним из главных направлений деятельности выбрало для себя отстаивание прав животных и в прошлом году сформировало рабочую секцию по защите животных, в которую также входят Евгений Осиновский и Раймонд Кальюлайд.
”Этим мероприятием мы хотим привлечь всё общество к борьбе с жестоким обращением с животными. Защита более слабых должна стать нашим общим приоритетом”, — сказал президент Русскоязычного объединения Социал-демократической партии Кирилл Клаус.
Организаторы приглашают всех друзей животных принять участие в акции и при возможности принести самодельные плакаты на тему недопустимости издевательств над животными. Все желающие могут взять с собой своих домашних питомцев, которые не боятся громкого шума, других животных и многолюдных мест.
Организаторы просят всех участников придерживаться установленных COVID-ограничений и не приходить с симптомами болезни. Мероприятие будет транслироваться на Facebook-странице Loomus.