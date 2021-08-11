На площади Вабадузе пройдет акция против жестокого обращения с животными

По словам организаторов, сосиски с битым стеклом, птицы с оторванными лапками, задыхающаяся рыба, утопление щенят и котят, голодающие и неухоженные домашние питомцы и, конечно, избиение животных должны остаться в прошлом. На митинге выступят представители зоозащитных организаций и партий, которые предложат решения, как положить конец жестокому обращению с животными и сделать Эстонию по-настоящему дружелюбной по отношению к животным страной.

Член правления Loomus Анналийза Пост отметила, что речь идет о знаковом событии, поскольку оно состоится в 15-ю годовщину появления в Эстонии движения за права животных. 18 августа 2006 года было создано движение Loomade Nimel (Во имя животных), которое впоследствии объединилось с организацией Loomus.

”За эти годы мы сумели добиться многого для животных и убедились, что крупные победы всегда являются результатом совместных усилий. Идея провести акцию против жестокого обращения с животными тоже родилась в ходе сотрудничества трех организаций. Я верю, что все мы любим животных, и каждый из нас мог бы вносить свой вклад в их защиту. Например, не проходить мимо животных, которым нужна помощь, и всегда вмешиваться, если вы стали свидетелем жестокого обращения”, — сказала Анналийза Пост.

В Эстонское общество по защите животных каждый год поступает множество сообщений об ужасных издевательствах над животными. ”В этом году мы занимались несколькими случаями особо жестокого обращения с животными. Забитый до смерти кот, застреленная собака, животные, содержавшиеся в ужасных условиях на ”щенячьей фабрике”… И таких примеров масса. Живодерство по-прежнему очень распространено в нашей стране. Пора положить этому конец”, — сказала глава пресс-службы Эстонского общества по защите животных Агнес Бланк.