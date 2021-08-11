Индрек Лаул: готов баллотироваться в президенты. Глава государства должен через экономическую дипломатию делать Эстонию сильнее

Лаул считает: поскольку президент в Эстонии - прежде всего и главным образом представитель страны, то у него есть редкая возможность способствовать за границей развитию эстонского экономического, образовательного и культурного экспорта.

Бизнесмен подчеркивает: на фоне борьбы с коронавирусом на заднем плане могут остаться вызовы перспективного характера, стоящие перед Эстонией, такие, как экспорт с низкой добавленной стоимостью, развитие производства и продвижение товаров на внешних рынках. Ярким примером эстонского товара с низкой добавленной стоимостью - продающиеся на бензоколонках США эстонские березовые поленья.

По мнению Лаула, экспортные показатели Эстонии, причем в секторах с высокой добавленной стоимостью, могут быть выше, и для этого должен быть использован высоких престиж Эстонии и доверие на международной арене, а также образовательный потенциал и предприимчивость эстонского народа.

Перечисляя то, что можно было бы сделать в этом направлении, предприниматель отмечает: государство, товарообмен которого 30 лет имел склонность к импорту, должно себе честно признаться: финансовая помощь и кредиты на строительство инфраструктуры нас долго прокормить не смогут.

В своей статье Лаул отмечает свой опыт в так называемой экономической дипломатии - он уже шесть лет является президентом Эстонско-американской торговой палаты, знает америкаканских бизнесменов, которые готовы поделиться опытом с Эстонией.

"Может теперь роль президента ЭР состоит и в том, чтобы через экономическую дипломатию помочь сделать Эстонию сильнее, помочь поднять нас в развитии на следующую, "умную" ступень?" - спрашивает Лаул.