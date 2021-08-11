Ожидание курьера теперь в прошлом. Rimi начинает сотрудничество с персональными почтовыми автоматами

”Осуществление покупок в магазине сегодня может быть цифровым процессом от начала и до конца: клиент открывает приложение на телефоне и выбирает один из ранее сохраненных списков покупок, платит, и вскоре все необходимые продукты для приготовления ужина доставлены. Кроме этого, можно добавить в корзину все необходимые ингредиенты для приготовления блюда из библиотеки рецептов Rimi одним кликом, — говорит руководитель э-магазина Rimi Хелен Ледней. — Мы открыли онлайн магазин Rimi год назад. Теперь осуществление покупок не может быть более простым — выбираешь персональный почтовый автомат, курьера или приходишь за заказом сам, а мы поможем погрузить покупки в машину. Наша цель — предложить удобное и быстрое обслуживание”.

Cleveron и ParcelSea разработали умные почтовые автоматы, которые снабжены специальными термокамерами для непродолжительного хранения продуктов. Такие умные почтовые автоматы предназначены для частных домов и выпускаются разных размеров.

”Цель умного почтового автомата — сделать жизнь людей проще. Больше не нужно ждать курьера или планировать поездку за посылкой в почтовый автомат в торговом центре. Отправка посылки и ее получение происходит перед дверью частного дома. Представляете, какая экономия времени, если после работы теперь не нужно ехать в магазин или можно освободить субботнее утро, поскольку больше не нужно ждать курьера”, — рассказывает руководитель по развитию бизнеса ParcelSea Танель Раун о будущем посылочных автоматов.

Исполнительный директор Cleveron Арти Кютт считает, что основным преимуществом домашних почтовых автоматов является экономия времени. ”Курьер кладет вашу посылку в домашний почтовый автомат и вы забираете её, когда вам будет удобно. Или её заберет первый из членов семьи, кто доберется до дома. В будущем такими домашними делами, вероятно, будет заниматься искусственный интеллект. Таким образом, мы все приобретем дополнительное драгоценное свободное время, чтобы провести его с друзьями и семьей или заняться хобби”.

ParcelSeal и Cleveron имеют в Эстонии в общей сложности сотни умных почтовых ящиков, и в следующем году их число увеличится вдвое.