60 процентов взрослых вакцинированы по меньшей мере одной дозой

В возрастном сегменте от 70 лет и старше охват составляет 70,1%.

”Я хотел бы выразить искреннюю благодарность нашим медицинским работникам, государственным органам, частным компаниям, местным властям и всем остальным, кто более полугода способствовал проведению вакцинации. Ваши усилия и долгие рабочие смены помогли избежать локдауна даже в условиях быстрого распространения дельта-штамма. Возможности вакцинации против COVID-19 значительно расширились, и мы должны продолжать активную работу по защите жителей Эстонии от серьезного заболевания”, — заявил министр здравоохранения и труда Танель Кийк.

На минувшей неделе в Эстонии 26 106 человек получили первую дозу вакцины. По словам главы рабочей группы по вакцинации против COVID-19 Марека Сеэра, при сохранении нынешних темпов вакцинации к 22 сентября мы сможем защитить по меньшей мере одной дозой вакцины 70 процентов взрослого населения.

”При этом призываю всех, кто получил первую дозу Pfizer, Moderna или Astra Zeneca, обязательно прийти на вторую прививку, — добавил Сеэр. — Хоть одна прививка и лучше, чем ничего, эффективная защита возникает через одну-две недели после завершения курса вакцинации”.

Привиться против COVID-19 в Эстонии можно, заранее получив номерок или придя в живую очередь (т.н. экспресс-вакцинация).

На сегодняшнее утро свободных номерков было достаточно во всех регионах. Номерок можно забронировать по номеру 1247 или через электронную регистратуру на сайте www.digilugu.ee. Можно получить прививку также в одной из уездных аптек. Информация и регистрация на сайте https://vaktsineeriapteegis.ee/.