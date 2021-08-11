Футзал Финляндии: «Акаа» бросает вызов соперникам!

Впервые о возможности появления Серджио Гарджелли на тренерском мостике «Акаа» заговорили еще месяц назад, но теперь сделка оформлена официально. Итальянский специалист сменил на тренерском мостике играющего тренера Йована Станковича, который по-прежнему останется в команде, но лишь в качестве игрока.

Президент «Акаа» Теро Кивистё объяснил смену главного тренера необходимостью двигаться вперёд: «Йован Станкович руководил командой четыре года, и великолепно справлялся со своей работой: за это время мы несколько раз выигрывали медали, а многие игроки существенно улучшили свои навыки. Но поскольку Йован является действующим игроком, мы приняли решение об усилении тренерской позиции, назначив специалиста, который сосредоточится исключительно на своей работе.

Мы начали работу над поиском подходящей кандидатуры несколько месяцев назад, рассматривали разные варианты как в Финляндии, так и за рубежом. Гарджелли – опытный специалист, добивавшийся успехов с разными командами, а сейчас он возглавляет национальную сборную Китая. Мы искали топового тренера, и сумели найти одного из лучших специалистов. Страсть Серджио и его преданность футзалу вызывают уважение, мы хотим, чтобы «Акаа» стал лучшим местом для развития и совершенствования навыков юных финских игроков. Работа Гарджелли не будет ограничена только лишь основной командой, также он будет заниматься с юными футболистами и курировать начинающих тренеров нашего региона».