Футзал Финляндии: «Акаа» бросает вызов соперникам!
Впервые о возможности появления Серджио Гарджелли на тренерском мостике «Акаа» заговорили еще месяц назад, но теперь сделка оформлена официально. Итальянский специалист сменил на тренерском мостике играющего тренера Йована Станковича, который по-прежнему останется в команде, но лишь в качестве игрока.
Президент «Акаа» Теро Кивистё объяснил смену главного тренера необходимостью двигаться вперёд: «Йован Станкович руководил командой четыре года, и великолепно справлялся со своей работой: за это время мы несколько раз выигрывали медали, а многие игроки существенно улучшили свои навыки. Но поскольку Йован является действующим игроком, мы приняли решение об усилении тренерской позиции, назначив специалиста, который сосредоточится исключительно на своей работе.
Мы начали работу над поиском подходящей кандидатуры несколько месяцев назад, рассматривали разные варианты как в Финляндии, так и за рубежом. Гарджелли – опытный специалист, добивавшийся успехов с разными командами, а сейчас он возглавляет национальную сборную Китая. Мы искали топового тренера, и сумели найти одного из лучших специалистов. Страсть Серджио и его преданность футзалу вызывают уважение, мы хотим, чтобы «Акаа» стал лучшим местом для развития и совершенствования навыков юных финских игроков. Работа Гарджелли не будет ограничена только лишь основной командой, также он будет заниматься с юными футболистами и курировать начинающих тренеров нашего региона».
Сам Серджио Гарджелли отнёсся к своему назначению с огромным энтузиазмом, поставив перед своим новым клубом самые амбициозные задачи: «Финский футзал имеет огромные возможности для качественного роста в ближайшие несколько лет, и я готов внести свой вклад в развитие этой истории. Я сделаю все возможное для того, чтобы «Акаа» развивался как в плане спортивных достижений, так и в плане профессиональной организации. Мы хотим, чтобы клуб стал сильнейшим в Северной Европе, и будем работать над этой целью. Я в предвкушении новой главы своей жизни, к тому же это отличная возможность для моего сына познакомиться с одной из самых интересных культур в мире.
Пока я не очень хорошо знаком с клубным финским футболом, но национальная сборная произвела на меня неизгладимое впечатление. Она добилась качественного прогресса в последнее время, но также меня впечатлило то с каким желанием ее игроки стараются учиться чему-то новому. Финские игроки готовы прогрессировать, и это желание может сделать страну одной из ведущих в Европе».
Серджио Гарджелли является действующим тренером сборной Китая, также он возглавлял сборные Японии, Вьетнама и Норвегии. Со сборной Вьетнама он добился феноменальных для этой страны достижений – впервые в истории отобрался в финальную часть Кубка Азии, а затем и на Чемпионат мира, а также сумел победить сборную Бразилии. Вьетнам до сих пор является единственной азиатской сборной, сумевшей победить бразильцев в основное время. Когда он покидал сборную Вьетнама, команда располагалась на 41 месте в рейтинге ФИФА, в момент его назначения – на 97-м.
«Акаа» в минувшем сезоне занял четвёртое место в регулярном чемпионате Финляндии, претендовал на выход в финал плей-офф, но сумел довольствоваться лишь бронзой. Клуб уже несколько лет ходит вокруг чемпионского титула, но завоевать его никак не получается: бронза в сезоне 2016/17, и два подряд серебра в сезонах 2017/18 и 2019/20. Кто знает, возможно, Гарджелли – заключительный фрагмент для чемпионского пазла.