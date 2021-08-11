ВИДЕО | Департамент здоровья: в сфере здравоохранения чрезвычайная ситуация, к началу осени невозможно снизить заражение

На пресс-конференции дали обзор текущей ситуации с COVID-19, состояния вакцинации против коронавируса и выполнения требований инфекционной безопасности и контроля на рабочих местах.

По сообщению Департамента здоровья, мы вступили в чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения.

В основном заражаются молодые люди, но в последние недели виден рост среди невакцинированных пожилых, из-за чего увеличивается и потребность в стационарном лечении.

По оценке департамента, больше невозможно остановить рост заболеваемости среди молодых и людей трудоспособного возраста.

В уездах, где охват вакцинации выше, заражение меньше. Таким образом, вакцинация эффективна. Все-таки заражение выросло везде.

К осени c заражением уже не справиться. Осенью среди молодых будет сохраняться более высокое заражение, это и из-за заразного дельта-штамма. Таким образом, и вакцинированные люди будут заражаться все больше.

Поскольку дельта-штамм очень заразный, вырастет и количество тех людей, которые не знают, что они заразились. Департамент советует носить маску в помещениях, хотя только в автобусах это обязательно. Об обязанности ношения маски в автобусах: по оценке департамента, в Таллинне ситуация хорошая и в Тарту удовлетворительная, но люди понимают необходимость, когда им напоминают об обязанности ношения маски. Обязанность действует для невакцинированных и вакцинированных людей.

Внутригосударственное распространение значительно выросло. Заражения в семье, на рабочих местах и мероприятиях по-прежнему основные. Каждое десятое завезено из-за границы, то есть прибывающие из поездок на отдых люди могут к началу школы завезти вирус. Если, например, в Финляндии заражение вырастет, нужно быть готовыми к контролю.