ВИДЕО | Департамент здоровья: в сфере здравоохранения чрезвычайная ситуация, к началу осени невозможно снизить заражение(92)
На пресс-конференции дали обзор текущей ситуации с COVID-19, состояния вакцинации против коронавируса и выполнения требований инфекционной безопасности и контроля на рабочих местах.
По сообщению Департамента здоровья, мы вступили в чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения.
В основном заражаются молодые люди, но в последние недели виден рост среди невакцинированных пожилых, из-за чего увеличивается и потребность в стационарном лечении.
По оценке департамента, больше невозможно остановить рост заболеваемости среди молодых и людей трудоспособного возраста.
В уездах, где охват вакцинации выше, заражение меньше. Таким образом, вакцинация эффективна. Все-таки заражение выросло везде.
К осени c заражением уже не справиться. Осенью среди молодых будет сохраняться более высокое заражение, это и из-за заразного дельта-штамма. Таким образом, и вакцинированные люди будут заражаться все больше.
Поскольку дельта-штамм очень заразный, вырастет и количество тех людей, которые не знают, что они заразились. Департамент советует носить маску в помещениях, хотя только в автобусах это обязательно. Об обязанности ношения маски в автобусах: по оценке департамента, в Таллинне ситуация хорошая и в Тарту удовлетворительная, но люди понимают необходимость, когда им напоминают об обязанности ношения маски. Обязанность действует для невакцинированных и вакцинированных людей.
Внутригосударственное распространение значительно выросло. Заражения в семье, на рабочих местах и мероприятиях по-прежнему основные. Каждое десятое завезено из-за границы, то есть прибывающие из поездок на отдых люди могут к началу школы завезти вирус. Если, например, в Финляндии заражение вырастет, нужно быть готовыми к контролю.
Кийк: мы сейчас на уровне осени. Самый надежный способ защитить себя и уменьшить нагрузку стационарного лечения — это вакцинация, которая возможна для всех людей в возрасте 12+. Зарегистрироваться можно в дигирегистратуре и по телефону 1247 или пойти в вакцинационный автобус или центр, где предварительная бронь не нужна.
К 22 сентября цель вакцинировать одной дозой по меньшей мере 70% совершеннолетних. Для этого нужно вакцинироваться, помогать и пожилым, чтобы они смогли зарегистрироваться и поехать на место. Последний срок сделать это до начала осени.
COVID-справку используют все больше: на крупных мероприятиях (в помещениях 50, на открытом воздухе 100). По словам Кийка, это делают. Приоритет сохранить школы осенью открытыми, чтобы сделать возможным лучшее образование.
Кийк подчеркивает, что правительство не способствует ничьему увольнению, а хочет обеспечить безопасную рабочую среду.
Самый высокий уровень риска на тех рабочих местах, где много контактов (в помещениях 50, на открытом воздухе 100). Там необходимо показывать COVID-справку, это главное. Следующим следует вводить, например, ношение маски, соблюдение дистанции, домашний офис и т.д. Следует обеспечить безопасность работников и клиентов, это, по словам Кийка, правительство и хочет сделать своими решениями.
Сеэр указывает, что в возрасте 20-27 больше всего вакцинированных. На прошлой неделе темп вакцинации был хороший.
У производителя Janssen проблемы с поставкой, на этой неделе дозы в Эстонию не прибудут. Поэтому работу в вакцинационных автобусах реорганизуют и будут колоть Moderna и Pfizer. Сеэр советует пользоваться этой возможностью.
Медики Сил обороны пришли на помощь делать уколы, вдобавок еще есть автобусы. На сайте Vaktsineeri.ee и по телефону 1247 можно спросить более точную информацию.
По-прежнему можно предварительно забронировать время. Сейчас есть более 1400 номерков на эту и следующую неделю, вдобавок можно забронировать в аптеках, которые не присоединились к дигирегистратуре.
Проводились обучения, чтобы получить еще делающих уколы.
Мийдла-Ванаталу: вакцинация помогает остановить распространение. Она способствует и тому, чтобы работники не должны были отсутствовать на работе. Следует оценить влияние факторов риска в рабочей среде, например, частоту, длительность контактов, и в зависимости от этого будет оценка риска. Для снятия риска есть разные меры: обязанность ношения маски, мытье рук, дезинфицирующие средства, очищение поверхностей, а также, конечно, вакцинация. Вакцинации можно требовать как одной из мер для остановки распространения вируса.
Против новых штаммов помогает вакцинация, не только ношение маски и использование дезинфицирующих средств. Поэтому требование вакцинации обосновано.
Если работник не хочет вакцинироваться, то работодатель должен представить и объяснить анализ риска. Затем следует подумать внутри учреждения, как идти дальше. Например, отправить домой до получения второй дозы вакцины и т.д. Важно объяснять, почему и чего требуют, и говорить с работниками.
Если есть симптомы, что следует поговорить с семейным врачом. Это способствует сокращению распространения вируса.
На сайте Tööelu.ee есть более точная информация, которая касается организации работы.