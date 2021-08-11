ОНЛАЙН | Мэр Кылварт рассказывает о вакцинации в таллиннских школах

В пресс-конференции примут участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

На пресс-конференции будет представлен план вакцинирования в таллиннских школах, а также расскажем, какие действия предпринимает Таллинн как финалист конкурса ”Зеленая столица Европы 2023”.

В конце августа Таллинн организует в школах вакцинирование учеников

21 и 22 августа, а также с 27 по 29 августа Таллинн организует в школах вакцинирование против COVID-19. Прежде всего, на прививку ожидаются ученики в возрасте 12-18 лет и их семьи, но вакцину также могут получить и окрестные жители. Предварительная регистрация на школьную вакцинацию не нужна.

«Для того, чтобы в начинающемся учебном году школы смогли работать нормально, мы приглашаем учеников на прививку, - сказал мэр Михаил Кылварт. – Разумеется, решение вакцинироваться принимается добровольно, и родитель должен дать для этого свое согласие. Уверен, что наши ученики, вошедшие в число лучших по итогам рейтинга PISA среди развитых европейских стран, сумеют критически проанализировать текущую ситуацию, взвесят аргументы «за» и «против» вакцинирования и сделают осознанный выбор».

Для вакцинирования школьников будет использована вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty, которую рекомендовала для прививки этой возрастной группы государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике. Услугу здравоохранения предложат Ида-Таллиннская центральная больница, Ляэне-Таллиннская центральная больница, Таллиннская скорая помощь и SA Tallinna Koolitervishoid.