Михаил Кылварт призывает учеников и учителей вакцинироваться в школах

В конце августа Таллинн организует в школах вакцинирование учеников

21 и 22 августа, а также с 27 по 29 августа Таллинн организует в школах вакцинирование против COVID-19. Прежде всего, на прививку ожидаются ученики в возрасте 12-18 лет и их семьи, но вакцину также могут получить и окрестные жители. Предварительная регистрация на школьную вакцинацию не нужна.

”Для того, чтобы в начинающемся учебном году школы смогли работать нормально, мы приглашаем учеников на прививку, — сказал мэр Михаил Кылварт. — Разумеется, решение вакцинироваться принимается добровольно, и родитель должен дать для этого свое согласие. Уверен, что наши ученики, вошедшие в число лучших по итогам рейтинга PISA среди развитых европейских стран, сумеют критически проанализировать текущую ситуацию, взвесят аргументы ”за” и ”против” вакцинирования и сделают осознанный выбор”.

Для вакцинирования школьников будет использована вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty, которую рекомендовала для прививки этой возрастной группы государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике. Услугу здравоохранения предложат Ида-Таллиннская центральная больница, Ляэне-Таллиннская центральная больница, Таллиннская скорая помощь и SA Tallinna Koolitervishoid.

Вакцинирование пройдет во всех районах города — в общей сложности в 16 школах по всему городу. 21-22 августа прививку можно будет получить в Кесклинне — в Таллиннской реальной школе (Эстония пст, 6), в Ласнамяэ — в Таллиннской ляэнемереской гимназии (ул. Вормси, 3) и Лаагнаской гимназии (ул. Викерлазе, 16), в Хааберсти — в Таллиннской гимназии Ярвеотса (ул. Ярвеотса, 31), в Мустамяэ — в Таллиннской 32-й средней школе (ул. Кийли, 10) и в Пыхья-Таллинне — в гимназии Пельгулинна (ул. Мулла, 7).