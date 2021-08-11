Парки Кадриорг и Тондираба свяжет новая велодорожка: поделитесь мнением

”Новая велодорожка значительно повлияет на перемещение тысяч людей и мы надеемся, что создание лучшего сообщения с Кесклинном побудит людей активнее пользоваться альтернативными видами транспорта. Рядом с велодорожкой будет проходить пешеходная дорожка, то есть на всем протяжении дорожки пешеходы и велосипедисты будут передвигаться по разным частям дорожки. Поэтому крайне важно, чтобы при проектировании дорожки мы могли принять во внимание комментарии и предложения различных сторон. Мы получили ценную обратную связь по эскизу первого этапа дорожки”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Cвет.

Уже осенью этого года начнется строительство отрезка велосипедной и пешеходной дорожки между улицей Вана-Куули и Тондираба. Сейчас от граждан ждут предложения по эскизу следующего этапа дорожки. Планируется, что работы по строительству следующих этапов начнутся весной 2022 года.

Новая велодорожка пройдет через пустырь Курепыллу от улицы Валге, далее параллельно улице Лийкури до ее перекрестка со Смуули теэ. Пешеходный переход на Смуули теэ будет расширен, чтобы повысить безопасность пешеходов и велосипедистов. Далее небольшой отрезок дорожки временно, до реконструкции улицы Лийкури пройдет через парк Коорти. Затем дорожка пойдет вдоль улицы Лийкури и в районе стадиона Мийна Хярма перейдет на другую сторону дороги и пройдет севернее линии электропередач через пустырь, который вливается в строящийся парк Тондираба.

Строительство данной велодорожки является важной составляющей по реализации Таллиннской велосипедной стратегии и значительно улучшит возможности передвижения пешком и на велосипеде между Ласнамяэ и Кесклинном. Также на границе Кадриорга и Ласнамяэ будет спроектирован отдельный спуск, который не только позволит удобно передвигаться с улицы Валге в парк Кадриорг на велосипедах и электросамокатах, но и повысит безопасность и удобство спуска для родителей с колясками и людей с особыми потребностями.