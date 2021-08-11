"Моя цель — снова выиграть Лигу чемпионов". Лионель Месси на пресс-конференции "ПСЖ"

В начале пресс-конференции свою благодарность выразил Нассер Аль-Хелаифи, президент и генеральный директор футбольного клуба ”Пари Сен-Жермен”.

Он отдельно поблагодарил Месси, его отца Хорхе и жену за поддержку решения Месси и отметил, что клуб только что заключил договор с лучшим игроком мира.

”Это будет очень интересно для наших фанатов и фанатов по всему миру. То, к чему мы все стремились — Лео, Жан-Клод, фанаты, свершилось, это невероятно! <…> У нашего клуба большие амбиции, мы очень гордимся этим футбольным проектом, и тем, чего достигли. Но сегодня — исторический момент для клуба. Да начнется настоящая работа!”

Месси отметил, что переговоры прошли на удивление легко: ”Я очень благодарен за то, что такие сложные переговоры стали такими легкими. Поистине. Я чувствую, что этот клуб готов к упорной борьбе”.

Аль-Хелаифи также заверил, что переход Месси в "ПСЖ" соответствует всем нормам и абсолютно легален.

"Что касается ФФП, мы всегда соблюдаем и будем соблюдать правила. Прежде чем что-либо предпринять, мы консультируемся с нашими коммерческими, финансовыми и юридическими специалистами.

То, что Лео приносит в клуб, имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд.

Надеюсь, Лео не будет просить увеличение зарплаты, но то положение дел, которое мы имеем сейчас — просто фантастика".

Амбиции и планы

Месси также рассказал и о своих планах на будущее в составе "ПСЖ":

”Моя цель и моя мечта — снова выиграть Лигу чемпионов. И я уверен, что у нас есть команда, которая сделает это”.

На вопрос, когда Месси будет дебютировать в Лиге 1, Лионель отвечает неоднозначно:

”Я не знаю. Я был в отпуске, да и все это довольно непривычно для меня. Вчера я разговаривал с техническим персоналом. Вероятно, мне нужна предсезонная подготовка. Я собираюсь начать тренироваться и надеюсь, что смогу сыграть в ближайшее время. Но сейчас я не могу точно ответить на вопрос”.

Покидать "Барселону" было сложно

Месси отметил, что такое решение далось ему нелегко.