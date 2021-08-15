Провал каршеринга: количество автомобилей в Таллинне растет с бешеной скоростью

Выяснилось, что по состоянию на конец июля в Таллинне и Харьюмаа было внесено в регистр всего 337 144 автомобилей и что по состоянию на конец 2019 года количество автомобилей составляло 321 520, тогда только за два года на дорогах прибавилось целых 15 624 новых автомобилей.

Причем, само повышение тоже росло. Если в первом полугодии прошлого года на дорогах прибавилось 3748 автомобилей, то в первом полугодии текущего года — уже 6458. Следовательно, никакого уменьшения, вместо этого, наоборот, рост с повышающейся тенденцией.

Руководитель отдела развития и инвестиций транспорта Министерства экономики и коммуникаций Индрек Гайлан сказал, что тенденция меняется медленно. Несмотря на это, он был настроен оптимистично.

"Уже сегодня видно, что количество молодых людей, которые жаждут получить водительские права, сокращается", — примел он один пример и добавил, что традиционный интерес эстонца к автомобилю уменьшается, по меньшей мере в городском регионе.

"Взамен приходит общественный транспорт, электросамокат, услуга вызова такси через приложение типа Bolt, и у кого есть водительские права, также может передвигаться на взятом в краткосрочную аренду автомобиле", — сказал Гайлан.

Руководитель отдела планирования движения Департамента транспорта Эрик Эрнитс отметил, что последние два года, на самом деле, не очень хорошая сравнительная база.

"В течение полутора лет на наши передвижения влиял вирус COVID, принятые для ограничения распространения которого меры, с одной стороны, уменьшили количество регулярных передвижений, с другой стороны, заставили участников движения вместо общественного транспорта предпочитать автомобиль", — сказал он.

По его словам, ожидаемо, что влияние внедренных несколько лет назад решений еще не отражается в изменении автопарка. Более того — совсем нет уверенности, что эти решения в сегодняшних объемах достаточны, чтобы повлиять на размер автопарка в регистре.