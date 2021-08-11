11.08.2021, 11:38
Мигранты из Беларуси направились в Россию: ФСБ задержала на границе 19 человек(19)
Foto: Roman Starapopov
Смоленские пограничники в районе населенного пункта Жанвиль Хиславичского района остановили транспортное средство, в котором находились 6 человек.
Оказалось, что россиянин пытался на своем автомобиле провезти 4 граждан Сирийской Арабской Республики и 1 одного гражданина Египта. Все они пересекали границу нелегально и планировали проехать в тыловые районы Российской Федерации.
Ранее в районе населенного пункта Красная горка пограничники задержали еще 14 граждан республик Средней Азии. Они также хотели незаконно пробраться в Россию, пишет smolnarod.ru.
В пресс-службе регионального ПУ ФСБ сообщили, что все они задержаны для проведения дальнейшей проверки и установления обстоятельств совершения правонарушений.
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