В Рийгикогу рассмотрят вопросы, связанные с COVID-19 и вакцинацией, а также обсудят возможные ограничения

По словам председателя комиссии по социальным делам Сирет Котка, на заседании будут обсуждаться ключевые вопросы, касающиеся более слаженной организации вакцинации и поддержания в Эстонии по возможности открытого общества. ”Новая волна вируса и ограничения приводят к тому, что мы все чаще сталкиваемся с необходимостью иметь при себе паспорт вакцинации. Поэтому комиссия хочет выяснить, как проходит использование, контроль и надзор за справками о вакцинации, — сказала Котка. — Помимо этого, необходимо обсудить вакцинацию солдат-срочников, персонала Сил обороны и работников здравоохранения, а также возможные ограничения, применяемые к невакцинированным лицам”.

По словам Котка, будет рассмотрено и влияние коронавируса на образование и деятельность по интересам, а также возможные ограничения в этой сфере. ”Перед началом учебного года стоит цель — избегать закрытия школ и поддерживать деятельность кружков по интересам, — отметила председатель комиссии. — Необходимо предоставлять взрослым и детям актуальную и исчерпывающую информацию о вакцинации. Сегодня мы рассмотрим, какие меры нужно учитывать при подготовке к новому учебному году и новому сезону”.

По оценке заместителя председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, одна из проблем, связанных с предотвращением распространения коронавируса, которая требует рассмотрения, — это ситуация на границе и проверка COVID-сертификатов у прибывающих в Эстонию. ”Несмотря на то, что ситуация с вирусом становится все серьезнее, проверка негативных тестов, справок о перенесенном коронавирусе или о вакцинации у прибывающих в Эстонию хромает на обе ноги. Опыт показывает, что зачастую в порту или в аэропорту у прибывающих не спрашивают справки. В то же время такой мониторинг имеет ключевое значение для контроля над ситуацией и для предотвращения распространения новых штаммов вируса”, — добавила Кютт.