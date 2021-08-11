11.08.2021, 10:04
Умер легендарный участник хоккейной Суперсерии
Фото: Scanpix
Канадско-американский хоккеист, член Зала хоккейной славы Тони Эспозито умер на 79-м году жизни после борьбы с раком. О смерти хоккеиста сообщает сайт Национальной хоккейной лиги.
Трехкратный лауреат премии лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), участник Суперсерии 1972 года.
Тони одним из первых стал играть стилем бабочки, который очень популярен по сей день. Входит в десятку лидеров по количеству выигранных матчей среди вратарей в истории НХЛ.
Причиной смерти Эспозито стал рак поджелудочной железы.