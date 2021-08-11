11.08.2021, 10:15
Проживающий в питерской палатке для бездомных Алексей Никоноров на финишной прямой к российскому гражданству(64)
Foto: Sergei Kovaltšenko
Уроженец Эстонии Алексей Никоноров уже три года живущий в палатке для бездомных инвалидов Мальтийской службы помощи в Петербурге, наконец, подал документы на получение российского гражданства. Завершится процесс, должен 11 сентября 2021 года. После этого, в течение десяти дней Никоноров получит на руки новый паспорт и сможет изменить свою жизнь, перестав быть человеком-призраком для любой бюрократии.