Новости Эстонии
11.08.2021, 10:15

Проживающий в питерской палатке для бездомных Алексей Никоноров на финишной прямой к российскому гражданству

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Галина Артёменко, Сергей Ковальченко
Aleksei Nikonorov
Aleksei Nikonorov
Foto: Sergei Kovaltšenko
Уроженец Эстонии Алексей Никоноров уже три года живущий в палатке для бездомных инвалидов Мальтийской службы помощи в Петербурге, наконец, подал документы на получение российского гражданства. Завершится процесс, должен 11 сентября 2021 года. После этого, в течение десяти дней Никоноров получит на руки новый паспорт и сможет изменить свою жизнь, перестав быть человеком-призраком для любой бюрократии.

У 47-летнего Алексея Никонорова вот уже 12 лет как диагностировали рассеянный склероз, болезнь прогрессирует.

Уже пять лет Алексей не получает нормальной терапии, препарат Окревус, который ему необходим для поддержки, стоит от 210 тысяч рублей, что совершенно нереально для человека оказавшегося в палатке для бездомных.

Сейчас Алексей с трудом ходит с палочкой, а тремор правой руки не позволяет ему нормально писать.

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