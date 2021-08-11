”Сотрудников КГБ не было в самолете”. Государственный телеканал Беларуси показал интервью россиянки Софьи Сапеги

Во время интервью 23-летняя Сапега рассказала, что происходило 23 мая, когда власти Беларуси вынудили пилотов Ryanair посадить самолет в Минске. Она сообщила, что ее парень, журналист Роман Протасевич думал, что Сапегу не задержат и перед посадкой ”для обеспечения минимальной безопасности” передал ей технику. ”Но не получилось”, — сказала она.

По словам Сапеги, ”из разговоров с Романом был сделан вывод”, что к посадке самолета Ryanair в Минске причастен ”кто-то из рабочего коллектива” Протасевича. Сам Протасевич говорил, что с этим связан в том числе сотрудник Nexta Ян Рудик (Сапега его фамилию не называла). Россиянка заявила в эфире, что ”никакие сотрудники КГБ в самолете ничего не делали с нами”. ”Их не было”, — сказала она.

Поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию. И я до сих пор нахожусь в этой ситуации. И наверное после того, как история со мной закончится, мне понадобится еще какое-то время, чтобы осознать и сделать какое-то здравое и трезвое заключение, дать какую-то оценку. Сейчас я не делаю никаких оценок. <…> О планах на будущее говорить еще рановато. Но на данный момент я ощущаю себя гораздо лучше, чем в первые дни все же. Настроение нормальное. И готова идти дальше.

В Беларуси Софью Сапегу подозревают в разжигании социальной вражды и розни, а также в участии в массовых беспорядках. Романа Протасевича обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, организации массовых беспорядков и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

После задержания Роман Протасевич неоднократно выступал в государственных СМИ Беларуси. В эфире телеканала ОНТ он сделал ряд противоречивых заявлений, например, назвал Александра Лукашенко ”человеком со стальными яйцами”. Неизвестно, говорил ли Протасевич это по своей воле.