За сутки в Эстонии прибавилось 344 случая заражения коронавирусом, 78% не прошли вакцинацию. Скончались два человека

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 120 человек. 85 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Тартумаа добавились 79, в Пярнумаа — 42, в Ляэне-Вирумаа — 18, в Рапламаа — 15 и в Пылвамаа — 13 новых положительных результатов.

В Йыгевамаа добавились девять, в Ида-Вирумаа — восемь, в Вильяндимаа — семь новых случаев заражения. В Ярвамаа, Ляэнемаа и на Сааремаа — по 5, в Валгамаа и Вырумаа — по 4, на Хийумаа — 1.

В 9 случаях место жительства зараженных отсутствовало в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 223,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,1% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 11 новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 63 пациента. Среди госпитализированных пациентов 57 человек, то есть 90,5% не прошли вакцинацию (из них из-за симптомов COVID-19 госпитализированы 52 человека).

За сутки было введено 6163 доз вакцины. В общей сложности вакцинированы 675 335 человек, из которых 585 918 человек получили обе дозы вакцины. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 60,2%.

В течение суток скончались двое человек: 54-летний мужчина и 70-летний мужчина, оба не были вакцинированы. Всего в Эстонии умерли 1279 человек с коронавирусом.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.