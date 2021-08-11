За сутки в Эстонии прибавилось 344 случая заражения коронавирусом, 78% не прошли вакцинацию. Скончались два человека(143)
За сутки были введены 6163 дозы вакцины. В общей сложности вакцинированы 675 335 человек, из которых 585 918 человек получили обе дозы вакцины. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 60,2%.
Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 120 человека. 85 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Тартумаа добавились 79, в Пярнумаа — 42, в Ляэне-Вирумаа — 18, в Рапламаа — 15 и в Пылвамаа — 13 новых положительных результатов. В Йыгевамаа добавились девять, в Ида-Вирумаа — восемь, в Вильяндимаа — семь новых случаев заражения. В Ярвамаа, Ляэнемаа и на Сааремаа было выявлено по пять, а в Валгамаа и Вырумаа — по четыре положительных результата. На Хийумаа добавился один новый случай заражения. В девяти случаях место жительства зараженных отсутствовало в регистре народонаселения.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 223,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,1% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток были открыты в общей сложности 11 новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 63 пациента
По состоянию на утро 11 августа в больницах находятся 63 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется четырем пациентам, из которых три человека, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких. Среди госпитализированных пациентов 57 человек, то есть 90,5% не прошли вакцинацию (из них из-за симптомов COVID-19 госпитализированы 52 человека).
Стационарное лечение требовалось в целом 6,8% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 64 года. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 41 человек (66,1%).
За сутки скончались два человека: 54-летний мужчина и 70-летний мужчина. Оба не были вакцинированы. Всего в Эстонии умерли 1279 человек с коронавирусом.
В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 675 335 человек
По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 675 335 человек, из которых у 89 417 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 585 918 человек — завершен. В течение суток были введены 6163 дозы вакцины, в общей сложности ввели 1 184 417 доз.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).
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