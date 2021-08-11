БОЛЬШАЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ Delfi | Жесткие задержания в Литве, полиция начала досудебное расследование по факту организации беспорядков

Вчера проводилась полицейская операция, чтобы оттеснить протестующих от здания парламента и позволить членам Сейма уехать, пишет ru.Delfi.lt.

"По факту организации беспорядков начато досудебное расследование", — заявила Р. Пожела журналистам в Сейме во вторник вечером.

На помощь полиции прибыли силы Службы общественной безопасности.

Генеральный комиссар подтвердил применение физической силы и специальных мер против протестующих.

По его словам, нарушители могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.

Несколько тысяч человек собрались у здания Сейма во вторник, чтобы выразить несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу и тех, кто не тестируется.

После заседания Сейма часть митингующих перекрыла выходы из здания парламента и выезд со двора.

По его словам, нарушители могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. Несколько тысяч человек собрались у здания Сейма во вторник, чтобы выразить несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу и тех, кто не тестируется.

После заседания Сейма часть митингующих перекрыла выходы из здания парламента и выезд со двора.