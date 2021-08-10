ФОТО и ВИДЕО | Возле Сейма Литвы - беспорядки: полиция использовала слезоточивый газ, ранен полицейский

Согласно выданному разрешению, протест мог длиться до 17 часов. Но после этого срока протестующие не разошлись, сообщает delfi.lt.

Протестующие все еще находятся у здания Сейма.Они не хотели выпускать парламентариев, закончивших вечернее заседание. Покинувшие здание парламента депутаты Сейма были встречены участниками митинга упреками и лозунгами.

Покинувший здание член Сейма консерватор Паулюс Саударгас даже несколько раз становился перед группами митингующих и отвечал на их вопросы. Когда политик попытался уйти, протестующие следовали за ним и не отпускали. Заметно увеличилось число сотрудников полиции.

По словам журналистов с места событий, к митингующим подъехали как минимум четыре бригады полиции. На журналиста и оператора LRT возле Сейма напали, а полиция применила слезоточивый газ. Толпа такое действие сопровождала криками "позор".

Протестующие напали на нескольких сотрудников полиции, ударили их палками. Представитель вильнюсской полиции сообщила, что ранен один полицейский. Срочно вызвали медиков. В настоящее время у Сейма есть не менее трех медицинских бригад.

Сообщается, что медицинская помощь потребовалась и нескольким женщинам. Какие травмы получил полицейский, пока не сообщается. Это могло произойти из-за того, что протестующие бросали камни и другие предметы в их сторону.

Альгирдас Сисас, староста фракции социал-демократов, сообщил журналистам, что в настоящее время проходит несанкционированный митинг, на подавление которого сотрудники полиции попросту не способны.

"За 25 лет я видел здесь и разбитые окна, но еще не было такого, чтобы члены Сейма не могли уехать", — сказал политик. По словам Сисаса, никто не может отрицать наличие провокаций.

"Понимают, что большая часть полицейских, охраняющих нелегальных мигрантов, не находятся в Вильнюсе, полиция не может обеспечить 75-метровый периметр вокруг Сейма, который они должны обеспечить. Сейчас идет несанкционированный митинг", — сказал социал-демократ.