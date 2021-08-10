Новости Эстонии
10.08.2021, 21:30

Bolt готовит решение, которое ограничит доступ к электросамокатам

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Bolt arendas koos Stigoga välja uue, senisest kergema tõukeratta, mis on mitmes riigis juba kasutusel.
Bolt arendas koos Stigoga välja uue, senisest kergema tõukeratta, mis on mitmes riigis juba kasutusel.
Foto: erakogu
В этом году произошло 128 дорожных происшествий с участием электросамокатов. Примерно в 50% из этих случаев водитель электросамоката находился в состоянии алкогольного опьянения, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Мне бы хотелось, чтобы в дальнейшем рейды под названием "Дуют все", во время которых проверяется содержание алкоголя в крови, были направлены и на водителей электросамокатов", — отметил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, но добавил, что нужно найти решение проблемы и на технологическом уровне.

"Мы сейчас разрабатываем тест на реакцию для пользователей электросамокатов, который мы могли бы включать в дни, когда риск более высок, например в пятницу и субботу. Благодаря тесту мы сможем определить, обладает ли пользователь достаточно хорошей реакцией, чтобы использовать электросамокат", — рассказал глава отделения Bolt Хенри Аррас.

Компания Bolt совместно с полицией составила карту самых опасных нарушений закона пользователями элетросамокатов — речь идет об управлении самокатом в нетрезвом виде, а также передвижении на самокате вдвоем. Сейчас в разработке находится также технология, которая поможет определять сколько человек находится на самокате одновременно.

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