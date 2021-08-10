10.08.2021, 20:26
Ученые определили страны, которым грозит скорое исчезновение(7)
pixabay.com
Страны в Тихом океане могут исчезнуть из-за изменений климата, заявили эксперты изданию The Guardian. Это может произойти по причине повышения уровня Мирового океана, вследствие чего многие острова могут оказаться под водой.
”Это приведет к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания”, — подчеркнул глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле. Островные государства Тихого океана и так страдают от засоления грунтовых вод, штормов и мощных приливов. А в случае повышения температуры на 1,5 градуса по миру ситуация только усугубится.
Как пишет МК.ру, Ранее ученые предрекли повышение температуры Земли к 2050 году. Но нестабильность может начаться гораздо раньше — к 2030 году. Климатические изменения обернуться засухами и ливнями, наводнениями и повышением уровня моря.