ФОТО | Кафе в центре Таллинна вынуждено закрыться. Причина вас удивит

Хозяин кафе Сандер Аллмере сообщил изданию Ärileht, что, вероятно, пчелы прилетели с крыши соседнего здания, где находится много ульев.

Пчелам особенно понравились в кафе сладкие булочки, которые пришлось после нашествия насекомых утилизировать. Часть продукции отправили в другие кафе.

Пчелы были какие-то заторможенные — есть предположение, что их матка пропала, поэтому они переместились в кафе.

По словам Аллмере, проблема решается, большинство пчел уже выпроводили из кафе.







