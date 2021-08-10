10.08.2021, 19:03
ФОТО | Кафе в центре Таллинна вынуждено закрыться. Причина вас удивит(14)
Margus Pahv
Сегодня расположенная в столичном квартале Ротерманна пекарня Röst сообщила в социальных сетях, что должна закрыть работающее при ней кафе по необычной причине: туде слетелось слишком много пчел.
Хозяин кафе Сандер Аллмере сообщил изданию Ärileht, что, вероятно, пчелы прилетели с крыши соседнего здания, где находится много ульев.
Пчелам особенно понравились в кафе сладкие булочки, которые пришлось после нашествия насекомых утилизировать. Часть продукции отправили в другие кафе.
Пчелы были какие-то заторможенные — есть предположение, что их матка пропала, поэтому они переместились в кафе.
По словам Аллмере, проблема решается, большинство пчел уже выпроводили из кафе.