Московский суд принял решение по иску Навального к Пескову

О причинах отказа суда удовлетворить исковые требования Навального о защите чести, достоинства и деловой репутации не сообщается.

Иск, принятый Пресненским судом в мае текущего года, стал уже третьим иском Навального к Пескову в связи с обвинениями в работе на ЦРУ. Первый из них, поданный в ноябре 2020 года, суд вернул из-за того, что в нем "не были устранены недостатки, послужившие основанием на оставление иска без движения". В марте 2021 года адвокаты Навального подали аналогичный иск с теми же требованиями, но и он был оставлен без движения.

Заявление Пескова о сотрудничестве Навального с ЦРУ

В октябре Навальный, находившийся на лечении в Германии после отравления боевым отравляющим веществом "Новичок", в своем блоге сообщил о намерении подать в суд на Пескова. "Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, хоть они и врут про меня целыми днями. Просто не хочу тратить время. Однако здесь прямое утверждение от госчиновника", — написал он и потребовал опубликовать факты, подтверждающие высказанные обвинения.

Ранее Дмитрий Песков, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о сотрудничестве Навального с иностранными спецслужбами, заявил о получении оппозиционером инструкций от ЦРУ, напоминает DW.

"Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее", — заявил он. При этом у Кремля, а также у Германии есть информация о получении Навальным инструкций от ЦРУ "в эти дни", подчеркнул далее Песков, не уточнив, о каких именно "инструкциях" идет речь и откуда у Москвы такие данные.