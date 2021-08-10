Правительство упростит увольнение с работы противников вакцинации и тестирования

В соответствии с предлагаемой поправкой, у работодателей появится возможность требовать от людей, работающих на местах с повышенным риском инфицирования, пройти вакцинацию, предъявить сертификат о перенесении заболевания или негативный результат теста на коронавирус, сказал министр здоровья и труда Танель Кийк радионовостям ERR.

Правительство предлагает предоставить работодателям возможность также в упрощенном порядке расторгнуть трудовой договор с сотрудниками, если они откажутся предъявить сертификат или откажутся пройти тестирование.

Тестирование на коронавирус оплачивает работодатель. В качестве альтернативы работодатель может реорганизовать работу или потребовать, чтобы работник носил маску, подчеркнул Кийк.

Текст соответствующего постановления предполагается обнародовать в четверг, когда правительство официально утвердит поправки к постановлению о биологических факторах опасности.

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