В Латвии объявлена чрезвычайная ситуация вблизи латвийско-белорусской границы

Национальные вооруженные силы и Государственная полиция Латвии должны помогать пограничникам не допускать незаконное пересечение латвийско-белорусской границы, а также приказывать нелегальным мигрантам отправляться обратно в Беларусь.

Также военные и полицейские должны помогать пограничникам убеждаться в том, что незваные гости выполнили такое распоряжение, а также производить необходимые мероприятия, чтобы мигранты вернулись в Беларусь, такое решение приняло правительство.

Было принято решение и о том, что на территории, где действует режим чрезвычайной ситуации, структурные подразделения Государственной пограничной службы и другие учреждения не принимают заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

Столь жесткие меры премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и министр внутренних дел Мария Голубева объяснили тем, что приток нелегальных мигрантов — это "гибридная война", объявленная странам ЕС.

Одновременно МВД Латвии указало, что Национальные вооруженные силы должны обеспечить место и инфраструктуру для размещения лиц, которые незаконно пересекли границу, а также лиц, которые прибыли из Беларуси и подали заявления о присвоении беженца или альтернативного статуса.

Что характерно, на странице Кабинета министров Латвии до сих пор фигурирует несколько иной текст документа об объявлении чрезвычайной ситуации. В частности, там фигурирует пункт, в котором говорится, что заявления на присвоение статуса беженца или альтернативного статуса все же будут принимать в двух местах пересечения границы Pāternieki и Silene. Можно предположить, что именно этот пункт — о принятии таких заявлений — и был предметом дискуссий на закрытом заседании правительства, длившимся несколько часов до объявления открытого заседания. Что характерно, в начале открытого заседания выяснилось, что актуальный документ не загружен в информационную систему — и рассмотрение вопроса было прервано.