11.08.2021, 14:36
Ида-Вируская центральная больница открывает новые пункты вакцинации: смотрите, какую предлагают вакцину
Foto: Argo Ingver
Ида-Вируская центральная больница обнародовала новый список мест, где будут делать прививки от COVID-19 без предварительной регистрации.
Центр здоровья Силламяэ(по адресу Kajaka 9):
13.08.21 с 14.00 до 18.00
14.08.21 с 10.00 до 13.00
Ярвеская Гимназия (по адресу Pärna tn 47):
16.08.21 с 10.00 до 15.00
Вакцины: Pfizer, Moderna
Волостная управа Йыхви (по адресу Kooli 2):
17.08.-18.08.21 с 9.00 до 15.00
Вакцины: Pfizer, Moderna
Спортхолл Ахтме (по адресу Ahtme mnt 61):
23.08.-25.08.21 с 9.00 до 17.00
Вакцины: Pfizer, Moderna
Pfizer и Moderna подходят для людей от 12 лет, Janssen предназначен только для совершеннолетних.
При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.